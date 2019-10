Koerden demonstreren tegen Turkse aanval

Ruim duizend Koerden en sympathisanten hebben zaterdag in Den Haag gedemonstreerd tegen de Turkse invasie van het noordoosten van Syrië. Op een klein incident na verliep de betoging rustig.

De organisatie was opgetogen over de grote opkomst en sprak zelfs van enkele duizenden demonstranten. Velen liepen met vlaggen en borden met teksten als ‘Stop de etnische zuivering in Noordoost-Syrië’ en ‘Erdogan wil jihadisten zone’. Tijdens de demonstratie was veel politie op de been.

De demonstratie begon om 14.00 uur bij het Centraal Station en eindigde na een tocht door de stad op het Malieveld. Daar kwam het tot een opstootje toen volgens de organisatie Turkse Nederlanders een Turkse vlag ontvouwden. Volgens de politie raakten hierbij drie mannen gewond. De politie liet zich niet uit over de aanleiding van het opstootje.

Turkije begon woensdag een offensief tegen de Koerden die het grensgebied in Syrië controleren. Ankara beschouwt de Koerdische milities van de YPG in Syrië als verlengstuk van de PKK, die als terroristische beweging wordt gezien.