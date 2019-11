Koerden demonstreren in centrum van Rotterdam

Koerden demonstreren zaterdag in het centrum van Rotterdam tegen de Turkse inval in het noorden van Syrië, een gebied dat daarvoor een autonome Koerdische regio was.

Turkije begon vorige maand een offensief om de Koerden uit het grensgebied te verdrijven. Turkije sloot een akkoord met Rusland en stelde de Koerden het ultimatum om zich uiterlijk afgelopen dinsdag uit het gebied terug te trekken. Dat was volgens Rusland aan het eind van die middag voltooid, maar de Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak dat later tegen.

Door de militaire operatie zijn meer dan tweehonderd burgers omgekomen en 300.000 mensen op de vlucht geslagen. Het Turkse leger zou zich volgens Koerdische bronnen schuldig maken aan oorlogsmisdaden, waaronder het gebruik van verboden chemische wapens en het martelen en executeren van gevangenen.

De demonstranten komen ’s middags samen op Plein 1940. Een tegendemonstratie is gepland op de Wilhelminakade op de Kop van Zuid.