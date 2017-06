Koenders: wij zijn hard bezig

Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt voortdurend contact met de Colombiaanse regering over de ontvoering van het Spoorloos-tweetal Derk Bolt en Eugenio Follender. Dat zei demissionair minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken woensdagmorgen tijdens de vlucht met koning en koningin van Rome naar Palermo. Koenders vergezelt het koningspaar bij de staatsbezoeken aan Italië en Vaticaanstad.

„Er wordt hard aan gewerkt, maar meer kan ik er niet over zeggen. Dat is niet om geheimzinnig te doen. Het is gewoon beter zo min mogelijk te zeggen,” aldus Koenders, die in het kader van het Colombiaanse vredesproces het afgelopen jaar tweemaal in Colombia geweest. „Dat helpt”, aldus de minister. Hij kan daardoor ook op het hoogste niveau aankloppen in Bogotá.