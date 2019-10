Koelcontainer bemoeilijkt vinden illegalen

Het speuren naar illegalen die zijn verstopt in koelcontainers of -wagens is erg moeilijk omdat deze bijzonder goed geïsoleerd en afgesloten zijn. Desondanks lukte het de Koninklijke Marechaussee naar eigen zeggen enkele keren om met de inzet van honden mensen in dergelijke omstandigheden op te sporen en te bevrijden.

Naar aanleiding van de ontdekking van 39 omgekomen Chinezen in een gekoelde vrachtwagencombinatie in Engeland bracht de burgemeester van Brugge naar voren dat dergelijke koeltrailers in de haven moeilijk te controleren zijn. De trailer vertrok vanuit het Belgische Zeebrugge naar Engeland. Volgens burgemeester Dirk De fauw kunnen scanners geen menselijke warmte detecteren omdat de containers zo goed zijn afgesloten. Ook de inzet van speurhonden en CO2-meters om de aanwezigheid van mensen te detecteren zou daardoor veelal zinloos zijn.

De Koninklijke Marechaussee, die is belast met de bewaking van de Nederlandse buitengrenzen, werkt met zogenoemde migratiehonden bij het speuren naar verstopte migranten. De dienst beaamt het verhaal van De fauw. „Onze migratiehonden hebben de geur van mensen nodig om aan te slaan,” zegt woordvoerder Steven Comba. „Die honden zijn daarop getraind. Als de container echter hermetisch is afgesloten dan kunnen de honden ook niets ruiken. Op dit moment hebben we negen van dergelijke honden voor heel Nederland. We werken aan een uitbreiding naar veertien migratiehonden.”

Toch hebben deze honden in het verleden wel degelijk mensen ontdekt in koelcontainers. Comba wil niet ingaan op de omstandigheden of vindplaatsen en om hoeveel mensen het ging. „We hebben een paar keer mensen aangetroffen in koelwagens.”

De Koninklijke Marechaussee, maar ook het Havenbedrijf Rotterdam en ferrybedrijven laten weten dat alles controleren onmogelijk is. Comba: „Na selectie gaan we aan de slag. Alles openmaken en controleren is onmogelijk.”

Overigens staan de negen honden van de Koninklijke Marechaussee er niet alleen voor. In het Rotterdamse havendomein zetten alle ferrybedrijven ook na selectie eigen speurhonden en CO2-meters in. Het gaat in dit geval dan meer om het vinden van zogenoemde inklimmers in normale containers en vrachtwagencombinaties.