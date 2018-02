Koe Hermien mag vrijheid houden

Een ontsnapte koe die in de bossen rond Lettele rondloopt, mag daar voorlopig blijven struinen. Hermien is gestrest en heeft eerst rust nodig. Ook boer en eigenaar Herman Jansen uit Colmschate kan wel wat rust gebruiken. De afgelopen week buitelde half Nederland over hem heen.

Toen Jansen zijn limousinrunderen begin december naar het slachthuis wilde brengen, ontsprongen twee dieren de dans. Waar het ene al snel gevangen werd, genoot het andere van zijn vrijheid in de buurt van Deventer. Inmiddels al zo’n zeven weken. Het beest, dat eigenlijk Joke18 heet, werd door buurtbewoners al snel Hermien –naar de voornaam van de eigenaar– genoemd.

Hermien bleef niet onopgemerkt. Met name het AD deed de ontsnapping van „het mythische rund” uitgebreid uit de doeken. Ook sociale media stonden de afgelopen dagen bol van de berichten over het dier. De hashtags hadden een duidelijke boodschap: #FreeHermien, #SaveHermien, #KoeHermien, #MeKoe en #JeSuisHermien. Maandag roerde ook Pieter van Vollenhoven zich op Twitter. „Laten wij haar gezamenlijk kopen van de boer en haar de vrijheid gunnen. Het lijkt mij een prima dier.”

Eerder al zette de Partij voor de Dieren een ‘cowfundingsactie’ op en haalde het benodigde geld op om Hermien een onbezorgde oude dag te geven in een koeienrusthuis. Ondertussen trok er veel publiek naar Lettele om de boer te helpen bij het zoeken en vangen van de koe.

Maar dat blijkt niet nodig. „We hebben besloten dat we rust in de tent willen”, vertelt jager René Mittendorf woensdag. „Als het weer lente is, zal het dier zich vanzelf bij een kudde aansluiten en kunnen we het vangen.” Een ultieme poging om Hermien te verdoven, is afgeblazen.

Boer Jansen bleek woensdag onbereikbaar. Waarschijnlijk is hij toe aan een gezonde portie rust en dat is te begrijpen ook, vindt Mittendorff. „We zijn horendol geworden. De boer en ik ook, we willen rust.” Hij beschrijft de afgelopen dagen als „desastreus.” „Het lijkt wel een olievlek. Iedereen maakt zich druk om deze koe.”

Er klinken meer kritische geluiden. „Het lijkt wel komkommertijd”, suggereert iemand op Twitter. En Dirma van Engelen –„christen”– stuurde de tweet: „Vraag me constant af of dit serieus is... #Hermien zo snel mogelijk uit haar lijden verlossen, en je bezig gaan houden met zaken die er daadwerkelijk toe doen! #massahysterie.” Een andere criticaster maakte het account @HermienKoe aan en twitterde aan PvdD-fractievoorzitter Thieme: „Voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan dit eindeloze gezwets. #Hermien #voltooidleven.”

Bioloog Kees van der Meiden heeft moeite met de hype die is ontstaan. „Hermien heeft een hoge aaibaarheidsfactor. Maar mensen hebben een volstrekt vertekend beeld van wat de natuur in wezen is.” Een romantisering van de werkelijkheid, noemt Van der Meiden de ophef rond Hermien. „Daar houd ik niet van. Dat komt voort vanuit het mensvormig omgaan met de natuur. Antropomorfisme heet dat. We denken te weten wat die koe allemaal meemaakt en voelt. En dus vinden we Hermien zielig.”