Koe Hermien gevangen

Koe Hermien is zondagavond gevangen. Het dier, dat bijna twee maanden rondzwierf in de bossen van Lettele (Overijssel), is met een geweer verdoofd door dierenartsen.

Volgens een woordvoerster van eigenaar Herman Jansen is de koe weer helemaal bij kennis en staat ze nu in een vrachtwagen. Maandag gaat ze op transport naar een koeienrusthuis.

Het lukte wekenlang niet om de aan het slachthuis ontsnapte Hermien te vangen. Eind vorige maand werd besloten haar voorlopig in het bos met rust te laten, nadat veel mensen hadden geprobeerd haar te spotten. Zondag werd echter besloten in te grijpen omdat Hermien de afgelopen dagen voor gevaar op de weg zorgde. Ook had ze omheiningen in de buurt kapotgemaakt.

Sinds enkele weken was Hermien ’s avonds te vinden bij een koeienstal in de buurt. Zodra het ’s avonds donker werd liep zij het bos uit om te komen eten bij de andere koeien op stal. Na een paar uur eten keerde zij weer terug naar het bos. Bij de operatie zondagavond was het de bedoeling haar bij de stal te vangen. Dit keer kwam kwam zij echter niet opdagen en zijn de dierenartsen op pad gegaan om haar te zoeken. Ze werd aan de rand van het bos verdoofd en gevangen.

Hermien gaat nu naar het koeienrusthuis waar ook koe Zus staat. Die ontsnapte met haar, maar werd al vrij snel gevangen. De Partij voor de Dieren (PvdD) zette met succes een crowdfundingsactie op touw op om beide koeien een onbezorgd leven te geven in het rusthuis. De eigenaar hoefde geen geld voor de dieren.

Op sociale media kon Hermien op veel steunbetuigingen rekenen.