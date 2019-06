Knutselen met kinderen om ouders te ontlasten

Het gezin van Allet (43) uit het Gelderse Scherpenzeel is de steun en toeverlaat voor een overbelaste familie uit het dorp. Met haar man Frank (49), zoon Yannick (11) en dochter Sara (10) zorgt ze elke vrijdagmiddag voor de kinderen van een ander gezin.

Deze familie die een steuntje in de rug kan gebruiken, meldde zich aan bij de stichting Buurtgezinnen en die bracht hen in contact met het gezin van Allet. Vorige week besloot de Gelderse gemeente Scherpenzeel om de proef met Buurtgezinnen tot 2021 te verlengen. Buurtgezinnen is de naam van de stichting die een overbelast gezin in contact brengt met een familie uit de buurt die ondersteuning biedt. Als het allemaal teveel wordt, kan zo’n gezin door de steun even uitblazen.

Wat doen jullie als ondersteunende familie?

„We proberen een helpende hand te bieden door het gezin te ontlasten. Dit betekent dat de twee kinderen van de overbelaste familie elke vrijdagmiddag van 2 tot 5 bij ons thuis komen. We halen ze op van school en dan drinken en kletsen we wat en spelen de kinderen met elkaar buiten. In de wintermaanden doen we binnen een spelletje of knutselen we. Het gaat erom de kinderen even uit hun thuissituatie te halen. We doen dit op vrijwillige basis.”

Waarom doen jullie dit?

„Wij hebben de tijd en ruimte om iets voor een ander te doen. We willen de zorgen even wegnemen door er voor de kinderen en de ouders van het overbelaste gezin te zijn. Want ook de ouders worden op deze manier ontlast: zij hebben tijd voor hun andere verplichtingen of voor ontspanning. Verder vinden we het belangrijk om de christelijke waarden van steun en hulp uit te dragen.”

Wat speelt er in het overbelaste gezin?

„Door de ziekte van een van de kinderen wordt elk gezinslid getroffen. Het zieke kind moet vaak naar het ziekenhuis en dan is er weleens minder aandacht voor het andere kind. Wij kunnen de kinderen dus opvangen en aandacht geven.”

Wat vindt het overbelaste gezin van uw steun?

„We begrijpen van hen dat ze het als prettig ervaren. We overleggen steeds opnieuw met hen over welke steun er nodig is. De kinderen vinden het ook heel leuk. Zij zijn een stuk jonger dan onze kinderen. Die zijn als een grotere broer en zus voor hen. Dat geeft een band.”

Wat doet het werk met uw eigen gezin?

„We leren dat elk huis zijn kruis heeft en dat het niet overal altijd even gezellig of gemakkelijk is. En als ik aan het eind van de dag een dikke kus van die kinderen krijg, dan word ik blij. Tegen ouders die het moeilijk hebben willen we zeggen: Schroom niet om aan de bel te trekken.”

