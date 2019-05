KNRM-dag iets rustiger, maar tijd voor uitleg

Er zijn ongeveer 15.000 mensen afgekomen op de 25e Reddingbootdag. De ongeveer vijftig reddingsstations van de KNRM hielden open huis. Het was iets rustiger dan voorgaande jaren, maar zo was er meer tijd voor een gesprekje en veel uitleg, zei een woordvoerster.

De dag was vooral bedoeld voor de 96.000 donateurs, maar iedereen was welkom. Er werd veel uitgevaren. Op een aantal stations ging het echte alarm af: zo werden Schiermonnikoog, Lauwersoog en Eemshaven gepiept voor een mogelijke man overboord. In Blaricum zijn zes waterscouts uit het water gehaald.

De KNRM heeft onder meer als taak het redden en helpen op zee en grote binnenwateren. Vorig jaar voeren de vrijwilligers 2508 keer uit en zijn 4313 mensen gered of geholpen. De Radio Medische Dienst van de KNRM gaf 775 medische adviezen aan zeevarenden. De organisatie heeft 1300 opgeleide vrijwilligers. In 2018 was er 18 miljoen euro nodig voor de exploitatie van de KNRM.