KNRM bergt lichaam op Noordzee

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in IJmuiden heeft zondagavond laat een lichaam geborgen op de Noordzee, 30 mijl uit de kust bij IJmuiden. Over de identiteit is nog niets bekend.

De KNRM werd gealarmeerd door de Kustwacht na een telefoontje afkomstig van opvarenden van een wachtschip, dat toeziet op de scheepvaart rondom een booreiland dat daar ligt. De bemanning van dat wachtschip haalde de drenkeling uit het water en waarschuwde de Kustwacht. Het lichaam is overgedragen aan de politie.