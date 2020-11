Knops onder indruk van vooruitgang Sint-Eustatius

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties is onder de indruk van de vooruitgang die Sint-Eustatius heeft geboekt in de afgelopen twee jaar. Dat zegt hij in een video aan de eilandbewoners, die hij opnam tijdens zijn bezoek aan het eiland deze week.

Knops stelt in de Engelstalige video dat Sint-Eustatius bijzonder zwaar is getroffen door de coronapandemie. Daarom heeft Nederland 2 miljoen dollar (zo’n 1,7 miljoen euro) extra beschikbaar gesteld voor de overheid.

In 2018 zette Nederland het democratische bestuur van het eiland opzij vanwege ‘verwaarlozing van de taken’. Inmiddels is er een nieuw gekozen Eilandsraad. Knops zegt dat de door Nederland aangestelde regeringscommissaris Marnix van Rij, en diens plaatsvervanger Alida Francis, „volledig zal meewerken om de democratie helemaal terug te brengen op het eiland”.

Knops heeft tijdens zijn bezoek gesproken met alle vijf leden van de nieuwe Eilandsraad. In die gesprekken heeft Knops aangegeven dat hij vertrouwen heeft dat de leden „hun taak op een goede wijze oppakken en meewerken om het eiland verder te brengen”.

Voor wat de ontwikkeling van de afgelopen jaren betreft is er veel bereikt, zo zegt Knops in de video. Onder meer op het gebied van infrastructuur. Zo wordt de luchthaven opnieuw opgebouwd en zijn er verschillende wegen opgeknapt.