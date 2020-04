KNMV betreurt beslissing veiligheidsregio’s, maar accepteert het

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging KNMV betreurt het dat het nodig is om tijdens het paasweekeinde bepaalde toeristische plekken en kleine landweggetjes af te sluiten voor groepen motorrijders en wielrenners. „Maar we accepteren het”, aldus een woordvoerder.

„Wij volgen namelijk zo lang dat de coronacrisis speelt de richtlijnen van het RIVM. We roepen actief onze achterban op om dat ook te doen”, aldus de zegsman.

Het Veiligheidsberaad van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s besloot maandagavond dat in het paasweekeinde extra maatregelen genomen moeten worden tegen groepen motorrijders en wielrenners. Afgelopen weekend klaagden veel mensen over overlast door motoren, met name op de rivierdijken en op de Posbank bij Rheden.