KNMI: zware hagelbui op komst in Zuid-Holland

Het KNMI heeft code oranje ingesteld voor de provincie Zuid-Holland in verband met lokaal zware hagelbuien, die gepaard kunnen gaan met onweer en zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Daarbij kunnen hagelstenen ontstaan van 2 tot 4 centimeter groot, aldus een woordvoerster van het instituut.

De waarschuwing duurt vooralsnog tot eind van de middag, schat ze in.

Ook elders trekken onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land waarbij ook kans op forse hagel en windstoten is. De buien verlaten in de eerste helft van de avond het oosten van het land.