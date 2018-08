KNMI: Zomer was warmste in drie eeuwen

Nu de laatste dag van de meteorologische zomer is aangebroken, heeft het het KNMI de balans opgemaakt. Deze zomer was de warmste in ruim drie eeuwen. De gemiddelde temperatuur was 19,0 graden, tegen 17,0 graden normaal, meldt het landelijke weerinstituut.

De vorige warmste zomers waren 2003 met een gemiddelde temperatuur van 18,6 graden en 1826 met een gemiddelde zomertemperatuur van ongeveer 18,7 graden.

„Na recordwarme zomer komende nacht vorst”

Alle zomermaanden van dit jaar waren zeer warm. Twee keer was sprake van een landelijke hittegolf: van 15 tot en met 27 juli en van 29 juli tot en met 7 augustus. Spelbreker was de 28e juli, toen het kwik in De Bilt onder de 25 graden bleef steken.

In totaal werden in De Bilt 76 warme dagen, 37 zomerse dagen en 8 tropische dagen gemeten, tegen normaal 60, 21 en 2.