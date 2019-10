KNMI waarschuwt voor lokale wateroverlast

Forse regenbuien kunnen dinsdagavond lokaal voor wateroverlast zorgen. Het KNMI voorziet vooral hinder in Noord-Holland, Flevoland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Maar ook elders kan de regen voor overlast zorgen, aldus het KNMI.

Weeronline ziet vooral in Noord-Holland een komen en gaan van buien waarbij op verschillende plaatsen al meer dan 30 millimeter is gevallen. Ook Zuid-Holland heeft last van hoosbuien. In de provincie was iets voor 22.00 uur lokaal 42 millimeter gevallen. Dat is bijna de helft van wat er normaal in een maand valt (90 millimeter).



Ook in het zuiden van Drenthe is volgens het weerbureau al 24 tot 30 millimeter neerslag gevallen. In deze provincie en in Utrecht waarschuwt het weerbureau voor wateroverlast.



Later vanavond en in de nacht van dinsdag op woensdag wordt het vanuit het noordwesten droog. Het regengebied verlaat het zuidoosten pas aan het einde van de nacht.