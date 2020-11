Het KNMI waarschuwt voor gladheid op de weg in vrijwel heel het land. Met uitzondering van Zeeland en de Waddeneilanden is overal code geel van kracht.

Volgens het KNMI is er kans op gladheid door het aanvriezen van vocht. Vooral op bruggen en viaducten is die kans aanwezig. De waarschuwing geldt tot zeker 06.00 uur in het westen van het land en in het oosten en zuiden tot 11.00 uur.