Het KNMI waarschuwt weggebruikers in het hele land voor dichte mist in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij is het zicht soms minder dan 200 meter. Het instituut heeft code geel afgegeven. In de loop van zaterdagochtend zullen de mistbanken oplossen.

Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is er nog steeds weinig bewolking en kunnen opnieuw op veel plaatsen mistbanken ontstaan.