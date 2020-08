KNMI waarschuwt in zuiden en zuidoosten voor extreme hitte

Het KNMI heeft code oranje uitgeroepen, wegens de aanhoudende hitte. Vooral in het zuiden en zuidoosten kan het extreem warm worden, met maximumtemperaturen van 35 graden of iets daarboven. Code oranje geldt voor Gelderland, Limburg, Brabant en Zeeland. In de overige provincies geldt code geel. Alleen op de Waddeneilanden geldt code groen.

Ook in stedelijke gebieden elders in het land kan het opnieuw 35 graden worden, meldt het KNMI. De nachten blijven warm met temperaturen rond 20 graden.

Weeronline waarschuwt dat door het tropische zomerweer woensdag later in de middag en avond lokaal pittige onweersbuien kunnen ontstaan. Doordat de buien zich traag verplaatsen, kan in korte tijd veel regen vallen. De felste buien vallen waarschijnlijk in het zuidoosten en oosten, maar ook in andere regio’s moeten mensen rekening met onweer houden.

Het zeer warme weer houdt waarschijnlijk tot en met donderdag aan, daarna volgt een geleidelijke afkoeling.