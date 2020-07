KNMI: vaker periode verhoogde activiteit in Groningen

Groningen is zondagochtend voor de derde keer deze week getroffen door een aardbeving. Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) is hier vooralsnog echter geen bijzondere reden voor aan te wijzen. „De bevingen vinden plaats rondom Loppersum, daar waar de compactie en dus spanningsopbouw in de ondergrond het grootst is. Dit is een periode van verhoogde activiteit. Dat hebben we vaker gezien in het verleden”, aldus een woordvoerster.

De bevingen worden veroorzaakt doordat uit de grond in Groningen gas is gepompt. In het gaswinningsgebied deden zich vorig jaar in totaal 87 aardbevingen voor. Van de bevingen hadden er elf een kracht van meer dan 1,5. Het beëindigen van de gaswinning staat gepland voor medio 2022 en wordt nu afgebouwd. „Dit betekent niet dat er geen bevingen zullen zijn. Dat is jarenlang gebeurd en er is al jarenlang veel activiteit onder de grond. Dat kan niet zomaar worden gestopt. Dat kan pas op lange termijn.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet in een bericht op Twitter weten mee te leven met de Groningers. „Van groot belang dat de versterkingsoperatie snel op orde komt”, aldus het ministerie.

De beving van zondagochtend had een kracht van 2.3. Het epicentrum lag volgens het KNMI bij Startenhuizen. De schok gebeurde om 04.07 uur en werd een aantal minuten later gevolgd door een kleine naschok van 0.9. Dinsdag was bij Loppersum een beving met een kracht van 2.7. Dat is tot nog toe de zwaarste aardbeving van het jaar. Donderdag was bij Hellum nog een schok van 1.8 en begin mei was bij Zijldijk een beving van 2.5.

Volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn er sinds de beving bij Loppersum tot zondag 12.00 uur 998 schademeldingen aan huizen en gebouwen binnengekomen. Ook waren er 11 meldingen van acuut onveilige situaties. Het aantal meldingen is ten opzichte van de week ervoor ruim 60 procent hoger. Toen kwamen er in dezelfde periode 622 schademeldingen binnen. Dat percentage is sinds vrijdag niet veranderd. Vooralsnog lijkt de invloed van de beving bij Startenhuizen op deze groei beperkt te zijn. Uit de directe omgeving van het epicentrum zijn tot nu toe 3 schademeldingen ontvangen, aldus het IMG.

Groningers kunnen zondag bij het IMG terecht. Normaal gesproken zijn de telefoonlijnen op zon- en feestdagen gesloten. Maar na de beving van zondagochtend wil het IMG de bewoners een luisterend oor bieden en de gelegenheid geven hun hart te luchten of specifieke vragen te stellen.