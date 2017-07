KNMI trekt code oranje in

Het KNMI heeft woensdag aan het eind van de avond code oranje voor de provincies Zeeland en Noord-Brabant ingetrokken. Voor zover bekend heeft het weer nergens in die provincies tot overlast geleid. Het weerinstituut had de waarschuwing voor extreem weer aan het eind van woensdagmiddag afgegeven.

In het hele land geldt nog wel code geel. De komende nacht trekken er van het zuiden en zuidwesten enkele onweersbuien over. De buien kunnen gepaard gaan met stevige hagelbuien, zware windstoten en veel neerslag in korte tijd.