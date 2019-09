KNMI: stormen krijgen voortaan een naam

Stormen waarvoor het KNMI een code oranje of rood voor windstoten uitgeeft, krijgen vanaf nu een naam. Dat meldt het weerinstituut vrijdag, de dag dat het nieuwe stormseizoen van start gaat.

De namen zijn afwisselend mannelijk en vrouwelijk, vastgesteld door het Amerikaanse National Hurricane Center in de jaren zeventig. Dit jaar zal de eerste storm ‘vrouwelijk’ zijn en Atiyah heten, de tweede storm is ‘mannelijk’ en krijgt de naam Brendan. De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt om te voldoen aan de internationale afspraken voor stormnamen.

Het KNMI heeft samen met de weerdiensten Met Office (Groot-Brittannië) en de Met Éireann (Ierland) de lijst met stormnamen voor het stormseizoen 2019-2020 opgesteld. Nederland heeft onder andere de namen Jan en Kitty ingebracht. Jan verwijst naar Jan Pelleboer, de eerste weerman op radio en televisie, en naar Jan Buisman, historisch geograaf en schrijver van de boekenreeks ‘Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen’. Kitty is vernoemd naar Kittie Koperberg, oorlogsslachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. De Joodse bibliothecaresse trad in 1938 in dienst van het KNMI.

Naamgeving van stormen verhoogt het bewustzijn van gevaarlijk weer en zet mensen ertoe aan actie te ondernemen om schade en letsel te voorkomen, heeft onderzoek in Groot-Brittannië uitgewezen. Met het geven van namen willen de weerdiensten dan ook het bewustzijn van gevaarlijk weer vergroten voordat het toeslaat.

Met Office en Met Éireann werken al sinds 2015 samen in de naamgeving van stormen met gevolgen voor de samenleving. Het KNMI neemt vanaf vrijdag deel aan dit samenwerkingsverband.