KNMI: Nederland heeft officieel een hittegolf

Nederland heeft de eerste hittegolf in drie jaar tijd te pakken. Bij het KNMI in De Bilt werd donderdag om 11.20 uur een temperatuur van 30 graden Celsius gemeten, waarmee de landelijke hittegolf officieel is geworden.

Er is sprake van een hittegolf als er in De Bilt vijf zomerse dagen op rij zijn (maxima 25 graden of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch zijn (30 graden of hoger). De huidige reeks warme dagen begon al op 15 juli. Sinds die dag is het kwik bij het meetpunt op het hoofdkantoor van het KNMI elke dag gestegen tot 25 graden of hoger.

In lengte (12 dagen) bezet deze hittegolf vooralsnog de zesde plaats sinds het begin van de metingen in 1901. De langste hittegolf was in 1975. Die hield 18 dagen aan, gevolgd door die in 76 (17 dagen).

Als de zomerse warmte aanhoudt, wordt dit mogelijk de langste officiƫle hittegolf sinds 1901. De kans daarop is aanzienlijk, al gaat de temperatuur komend weekend wel omlaag. Volgens berekeningen kan deze hittegolf 24 dagen duren, meldt Weeronline.