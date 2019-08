KNMI: Mogelijk om het jaar hittegolf van 40 graden

Hittegolven zoals vorige week zullen in de toekomst vaker voorkomen, aldus onderzoeker Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI.

Het KNMI deed samen met andere Europese weerbureaus onderzoek naar de temperatuur in de afgelopen 120 jaar. De hittegolf van vorige week was extreem, ook in het huidige warmere klimaat, schrijft het op zijn site. „De kans op zulke hitte in Frankrijk, België en Nederland is nu 1 tot 2 procent per jaar. Rond 1900 waren zulke hoge temperaturen vrijwel onmogelijk. Dit komt overeen met een trend van rond de 3 graden in de waarnemingen in dit gebied.”

Tegenover de NOS verklaarde onderzoeker Van Oldenborgh vrijdag dat hij denkt dat dit soort extreme hittegolven in de toekomst vaker zal voorkomen. „Als we deze trend doortrekken, komt die er zo ongeveer om het jaar. Dat had ik niet verwacht. Als u het me vorig jaar had gevraagd, had ik niet verwacht dat 40-gradenhittegolven normaal zouden worden.”

Kans op hittegolf in juni honderd keer groter dan in 1900

Hittegolven zijn minstens vijf aaneengesloten dagen met een maximumtemperatuur van 25 graden Celsius of hoger, waarvan minstens drie boven de 30 graden. Ze leiden tot veel extra sterfgevallen. „Berucht is de zomer van 2003”, aldus het KNMI, „toen er in Frankrijk ten minste 15.000 mensen meer overleden dan normaal. Ook in Nederland bleek achteraf dat de hittegolf van 2006 meer dan 1000 slachtoffers gemaakt had. Sindsdien zijn er hitteplannen om de kwetsbare bevolkingsgroepen beter te beschermen.”