KNMI geeft opnieuw code oranje

Voor de derde keer deze week geeft het KNMI code oranje af voor verwacht onweer met zware windstoten. De waarschuwing geldt voor een groot deel van het land, met uitzondering van Zeeland, Noord-Brabant, Zuid- en Noord-Holland. In die provincies geldt voorlopig een code geel.

Later vanmiddag en in de eerste helft van de avond trekt een smalle maar felle buienlijn met onweer van zuidwest naar noordoost over ons land. Naarmate de buienlijn over het land trekt, neemt die in intensiteit toe. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur en met hagel en veel neerslag in korte tijd.

Verwachting vandaag en morgen: Eerst zonnig en warm,later opnieuw #onweersbuien met kans op zware #windstoten. Zaterdag veel #wind,af en toe #regen of een bui en vrij koel. https://t.co/5HNtg7giG3 pic.twitter.com/7YY4WOFx2f — KNMI (@KNMI) 7 juni 2019

