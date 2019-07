KNMI geeft code oranje wegens extreme hitte

In heel Nederland, behalve in het Waddengebied, is code oranje van kracht wegens de voorziene extreme hitte. Dat meldt het KNMI. In het Waddengebied geldt code geel.

Maximumtemperaturen liggen dinsdag in een groot deel van het land tussen de 30 en 34 graden. Woensdag liggen ze tussen 32 en 38 graden en donderdag tussen 33 en 39 graden. „Ook in de nachten koelt het maar moeizaam af, de minimumtemperaturen liggen rond de 20 graden. Ook vrijdag volgt nog een tropische dag”, aldus het weerinstituut.

Code oranje houdt in dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Eerder dinsdag kondigde het RIVM al het Nationaal Hitteplan af voor heel Nederland. De extreme hitte kan tot problemen leiden voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Gewaakt moet worden voor uitdroging en oververhitting. Maandag kondigden de NS en spoorbeheerder ProRail maatregelen aan wegens de aankomende hitte, omdat deze tot overlast kan leiden. Zo worden extra verkeersleiders en storingsploegen ingezet.

Deze week worden mogelijk temperatuurrecords geboekt.