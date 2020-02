KNMI geeft code geel af vanwege windstoten

Het KNMI heeft voor zaterdagavond en zondag code geel afgegeven. Het instituut verwacht zware windstoten. Eerst vooral in het noordwesten van het land, maar vanaf zondag ook landinwaarts. De verwachting is dat de storm Dennis dan over Nederland raast.

Er is grote kans op windstoten van 80 kilometer per uur, lokaal zelfs van ruim 90 kilometer per uur. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting.

Dennis lijkt op de storm Ciara, die afgelopen week over Nederland raasde. De windstoten zullen wel minder hard zijn. Ook brengt Dennis zeer zachte lucht met zich mee, waardoor de temperatuur op sommige plekken relatief hoog kan zijn voor de tijd van het jaar.