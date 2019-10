KNMI’er Geert Jan van Oldenborgh is per 1 oktober benoemd tot gastprofessor aan de faculteit natuurkunde van de Universiteit van Oxford. De 58-jarige Van Oldenborgh is gespecialiseerd in klimaatonderzoek. In Oxford gaat hij onder andere college geven in klimaatanalyse.

Van Oldenborgh werkt al vijf jaar nauw samen met collega-wetenschappers van Oxford. Ze onderzoeken in welke mate weerextremen, zoals de hitte van afgelopen zomer, samenhangen met door de mens veroorzaakte klimaatverandering.