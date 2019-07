KNMI: donderdag plaatselijk 40 graden mogelijk

Voor donderdag wordt opnieuw extreme hitte in Nederland verwacht. Volgens het KNMI kan het dan nog warmer worden dan het de afgelopen dagen al was, met plaatselijk in de zuidelijke provincies mogelijk 40 graden. De kans is dus groot dat er opnieuw warmterecords sneuvelen.

Op de zonovergoten woensdag regende het al hitterecords in Nederland. Op veel plaatsen kwam met nieuws over een gebroken hitterecord en problemen die men door de warmte ondervond.

Landelijk werd de hoogste temperatuur gemeten in Eindhoven; daar werd 39,3 graden. Eerder op de dag leek het alsof het in Gilze-Rijen het warmst zou worden, want daar werd ’s middags een temperatuur van 39,1 graden gemeten. De Brabantse gemeente brak daarmee wel als eerste het stokoude hitterecord, dat dateerde uit 1944. Op 23 augustus van dat jaar werd het in het Gelderse Warnsveld 38,6 graden.