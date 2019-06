KNMI: code oranje voor Noord-Brabant

Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincie Noord-Brabant, in elk geval tot woensdagavond 20.00 uur. Het weerinstituut verwacht in het gebied zware onweersbuien met kans op grote hagelstenen van 2 tot 4 centimeter. Ook zijn zware windstoten mogelijk van 75 tot 90 kilometer per uur.

In de rest van het land kunnen ook onweersbuien voorkomen die vergezeld gaan van hagel en windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur. Vooralsnog blijft daar code geel van kracht. Maar als het nodig is, kan dat nog wijzigen de komende uren, aldus een woordvoerder.

Vanuit het zuidwesten trekken zware onweersbuien over het land. De heftigste buien worden verwacht in het zuiden en oosten, meldt Weeronline. Daarbij kan in korte tijd veel neerslag vallen.