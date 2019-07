KNMI beëindigt code oranje voor hele land

Het KNMI heeft iets na 22.30 uur code oranje opgeheven voor de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Voor de drie laatste provincies geldt nog wel code geel omdat daar zondag de maximumtemperatuur kan oplopen tot 30 graden.

In heel Nederland, behalve in het Waddengebied, was sinds dinsdag code oranje van kracht wegens de extreme hitte. In het zuiden van het land was het zaterdag in het begin van de dag al code geel, omdat het na stevige regenbuien een stuk koeler werd.