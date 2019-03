KNIL-militair Boachi postuum gedecoreerd

De kleinzoon van Ashanti-prins Aquasi Boachi, de hoofdpersoon in Arthur Japins roman De zwarte met het witte hart, krijgt woensdag postuum twee militaire decoraties. De kinderen van deze Pieter Boachi (1924-1989), die militair was in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), zijn vanuit Los Angeles overgekomen en nemen de onderscheidingen in ontvangst in Delft.

Tijdens de ceremonie, waarbij de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt de uitreiking doet, is Japin ook te gast. De schrijver draagt een passage voor uit zijn boek.

De op Java geboren Pieter Boachi werd als dienstplichtig KNIL-militair tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tewerkgesteld aan de beruchte Birmaspoorweg. Na de bevrijding moest hij gedwongen deelnemen aan de ‘politionele acties’ tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in de kolonie. Hij reisde later naar Nederland af, waar hij afdelingschef werd bij Esso. Daar werd hij echter niet geaccepteerd vanwege zijn huidskleur, waarop hij in Libië aan de slag ging als boormeester. Na een staatsgreep daar ging hij naar Californië, waar hij uiteindelijk een goed leven had met zijn gezin.

De postume erkenning gebeurt op initiatief van veteraan Marco Huysdens. Hij heeft hij sinds 2015 een groot aantal ceremonies door heel Nederland georganiseerd, waarbij voormalig KNIL-militairen alsnog waardering krijgen voor hun inzet.