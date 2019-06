Knalrode weg Opheusden leidt tot hilariteit

In Opheusden hebben maatregelen van de gemeente Neder-Betuwe om een weg aan te passen anders uitgepakt dan beoogd. Het wegdek heeft een felrode kleur gekregen.

De gemeente wilde de weg veiliger maken. Aan de 30-kilometerweg zijn drempels, versmallingen en kruisingsvlakken geaccentueerd. Dat is echter gedaan met een veel te rode verf. De blunder leidt onder buurtbewoners vooral tot hilariteit. “Er kunnen nu ook helikopters landen”, grapt iemand. De gemeente is in gesprek met de aannemer om tot een oplossing te komen. De wethouder wil de kleur aanpassen, zodat weggebruikers weer oog hebben voor elkaar en niet voor de kleur van de weg.