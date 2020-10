Klusjesman Ruinerwoldzaak komt op vrije voeten

Klusjesman Josef B. komt op vrije voeten in afwachting van de behandeling van de rechtszaak tegen hem. Oostenrijker B. is samen met Gerrit Jan van D. verdachte in de geruchtmakende Ruinerwoldzaak. De rechtbank besloot vrijdag zijn voorlopige hechtenis op te heffen.

B. zit al een jaar vast. Omdat er nog geen zicht is op de inhoudelijke behandeling van de zaak, besloot de rechtbank hem vrij te laten.

Van D. en B. worden onder meer beschuldigd van jarenlange vrijheidsberoving van zes van Van D.’s kinderen. Van D. leefde met zijn kinderen afgezonderd van de buitenwereld, in een boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. Volgens justitie heeft Van D. volop hulp gehad van medeverdachte B. Deze ontkent alle beschuldigingen en meent dat hij het slachtoffer is van „een heksenjacht”.

Op de boerderij leefden de kinderen volgens het OM in een soort religieuze ban. Een aantal van hen zou nog steeds volgens die geloofsregels willen leven. De zaak kwam aan het licht nadat een van de kinderen in een kroeg in het dorp over de situatie had gesproken.

Tijdens de laatste voorbereidende zitting, afgelopen maandag, besloot de rechtbank Van D. te bezoeken in het penitentiair ziekenhuis waar hij verblijft. Van D. is als gevolg van een herseninfarct in 2016 dermate gehandicapt geraakt dat hij niet in staat is zijn strafproces te volgen, betoogde zijn advocaat. Hij zou daarom niet meer vervolgd moeten worden. De rechtbank besloot daarop zijn toestand met eigen ogen te willen zien.