Kluisrovers met miljoenenbuit in beeld

De dieven die begin maart honderden kluisjes hebben leeggeroofd bij de Rabobank in Oudenbosch zijn in totaal meer dan 24 uur binnen geweest en hebben de bank met miljoenen aan contant geld en sieraden verlaten. De politie heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Op camerabeelden is te zien hoe twee daders met volle vuilniszakken vertrekken.

De kluisroof werd op maandag 5 maart ontdekt maar werd al dagen eerder gepleegd. Volgens de politie lieten de daders het alarm op vrijdagavond 2 maart afgaan en ze zijn het gebouw binnengegaan nadat twee beveiligers naar het filiaal waren gekomen om het alarm uit te schakelen en het pand te controleren.

Meer dan 24 uur later lieten ze het alarm weer afgaan en hebben ze het pand verlaten toen de beveiligers weer waren opgeroepen. De betrokken beveiligers zijn begin april gearresteerd en zitten nog vast. Ze worden verdacht van hulp bij de spectaculaire kluisroof. De politie hoopt dat het publiek kan helpen bij de opsporing van de dieven.

De verdachte beveiligers lieten dinsdag via hun advocaten weten dat ze ontkennen dat ze betrokken zijn geweest bij de diefstal. Ze weerspreken de vermoedens dat ze dieven de bank hebben binnengelaten. Beveiliger Agron K. uit Roosendaal zegt dat hij gewoon zijn werk heeft gedaan en blij is dat hij de bankrovers niet tegen het lijf is gelopen, aldus zijn advocaat Ziya Yeral. Beveiliger Henri van W. (43) uit Etten-Leur snapt dat hij verdachte is maar zegt dat hij er niks mee te maken heeft, vertelde advocaat Henk van Asselt.