KLS buigt zich over vraag hoe les te geven over Gods besluiten

Vertellen we de kinderen op onze scholen van een God Die van eeuwigheid alles besloten heeft? Of kunnen we hier beter over zwijgen en ze in alle eenvoud leren op de Heere te vertrouwen?

Op deze vragen ging ds. O.M. van der Tang vrijdagavond in tijdens de voorjaarsvergadering van de Kontaktvereniging van Leerkrachten en Studenten (KLS) in Barneveld. De KLS-vergadering werd gehouden in kerkgebouw De Hoeksteen in Barneveld, waarbij zo’n honderd belangstellenden aanwezig waren. Het thema luidde: ”Voor de grondlegging der wereld, Gods eeuwige besluiten in het onderwijs”.

Onjuist

Ds. Van der Tang, predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Alblasserdam, gaf eerst uitleg wat onder de eeuwige besluiten van God verstaan moet worden. Daarna ging hij in op het onjuiste gebruik hiervan. Ten slotte legde de predikant uit hoe dit onderwerp in het onderwijs bij kinderen aan de orde gesteld kan worden.

„Gods besluiten gaan over alle dingen, maar in het bijzonder over de eeuwige staat van de mens. Alle besluiten strekken tot Gods eer. De leer van Gods besluiten en Zijn besluit van verkiezing en verwerping werpen licht op wie God is. Gods besluiten en Zijn wezen kunnen niet worden gescheiden. Daarom kan er eenvoudig niet worden gezwegen over Gods besluiten, want dat zou tekortdoen aan Zijn wezen.”

Toch moeten wij ons houden aan de geopenbaarde dingen en niet willen indringen in de geheimen van God, zo legde ds. Van der Tang uit, met verwijzing naar Wilhelmus à Brakel, Calvijn en dr. Steenblok. Zo zou de mens wel zeker kunnen zijn van zijn verkiezing, maar niet van zijn verwerping.

Ds. Van der Tang verwees onder andere naar de intredepreek van ds. F. Mallan in Bruinisse, waaruit blijkt dat er meer aandacht moet zijn voor de verkiezing dan voor de verwerping. De uitleg over de leer van de verwerping mag geen reden zijn voor wanhoop. „De leer van de verkiezing kan en mag worden verkondigd; dat er een ruime mogelijkheid is tot zalig worden”, zo zei de predikant.

Bevattingsvermogen

In het derde gedeelte van zijn lezing, benadrukte hij rekening te houden met het bevattingsvermogen van een kind. Dat is een Bijbels principe, want ook de Heere Jezus stelt dat Hij nog vele dingen wilde zeggen, maar dat achterwege liet, omdat de discipelen dat nog niet konden begrijpen.

Daarom moeten Gods besluiten bij jonge kinderen niet zozeer als dogma, maar op natuurlijke wijze worden geïntegreerd in het vertellen van de Bijbelse geschiedenis, zo bepleitte ds. Van der Tang. „Want bij het vertellen van de Bijbelse geschiedenissen, kan het niet anders dan dat steeds naar voren komt dat God als eerste begint. Zo is het duidelijk dat Abraham verkoren is, want Abraham wordt eruit gehaald. Zo is het duidelijk dat Jozef zelf aan zijn broers vertelt dat achteraf gezien de broers wel verkeerd handelden, maar dat God toch alles wat Hij had besloten ook uitgevoerd heeft.”

De predikant waarschuwde voor eenzijdige nadruk op Gods liefde en genade. „Spreek op Bijbelse wijze over de Heere; dat Hij soeverein is en alles uitvoert wat Hij heeft besloten.”