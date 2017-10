Kloof actiegroepen en ‘Tihange’ blijft

De directie van de Belgische kerncentrales in Doel en Tihange en actiegroepen tegen kernenergie zijn ook zondag na een onderling gesprek niet nader tot elkaar gekomen. De meningsverschillen blijven groot. Volgens een woordvoerder van eigenaar Engie heeft de directie aangeboden om deskundigen uit de milieuorganisaties inzage te verlenen in documenten, die niet openbaar zijn. Maar de actiegroepen wezen dit naar eigen zeggen af, omdat ze daarover geheimhouding verplicht zijn.

De actiegroepen noemden het gesprek zondag in Tihange „teleurstellend”. Vertegenwoordigers van onder meer de actiegroep WISE en van Greenpeace vroegen de directie om meer openheid en transparantie rond de gang van zaken in de haperende reactorvaten in Doel en Tihange. De woordvoerder van Engie benadrukte zondag dat zijn organisatie juist zeer transparant is. „Alle rapporten zijn openbaar”, zei hij. Wel is het zo dat de bron-documenten waarop deze rapporten gebaseerd zijn, bedrijfsvertrouwelijke informatie kunnen bevatten, en informatie die de veiligheid juist in gevaar kan brengen. Die kunnen om die reden niet zomaar vrijgegeven worden, aldus deze woordvoerder.

Woordvoerder Peer de Rijk zei namens de actiegroepen dat inzage in de vertrouwelijke documenten geen zin heeft, als daaruit niet gepubliceerd mag worden. „We moeten die rapportages kennen om het debat te kunnen voeren”, zei hij. „Dat ze geheim zijn, doet ons vermoeden dat er meer aan de hand is.”

Er komt geen vervolggesprek, zei De Rijk. „Zij weigeren openheid en verschuilen zich achter de wet. Dus nu is de politiek aan zet.”

In Nederland en Duitsland bestaat grote bezorgdheid over de veiligheid van de kerncentrales in Doel en Tihange. Zo werd in juni een menselijke ketting gevormd van Aken via Limburg naar Tihange. Daaraan deden zo’n 50.000 mensen mee. Zij eisten sluiting van Tihange 2 en Doel 3, reactoren waarin volgens de actievoerders talloze scheurtjes zijn ontdekt.