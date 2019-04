Klokkenluider eist vervolging medewerker OM

MAASTRICHT (ANP - Een voormalig klokkenluider eist vervolging van een oud-collega bij het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg wegens een ambtsmisdrijf. Deze oud-collega zou valse gegevens hebben geleverd bij een conflict dat leidde tot het vertrek van de vrouw bij het OM.

De oud-collega zou gegevens bij Vodafone hebben opgevraagd die moesten bewijzen dat de klokkenluider vijf uur te veel had gedeclareerd. Het opvragen van gegevens bij Vodafone zonder dat er een strafrechtelijk onderzoek is, noemt de advocaat van de klokkenluider, Ludo Hameleers, een ambtsmisdrijf.

De klokkenluider werd ontslag aangezegd, maar zij kon bewijzen dat er geen sprake was van te veel gedeclareerde uren. De medewerkster besloot zelf ontslag te nemen.

De klokkenluider had in 2016 melding gemaakt van een mogelijke integriteitsschending. Hameleers wil weten of binnen het OM vervolgens opdracht is gegeven een ambtsmisdrijf te plegen.

De klaagster had eerst aangifte gedaan bij het parket in Maastricht, met het verzoek het onderzoek door een ander, niet betrokken parket te laten doen. Maar volgens Hameleers seponeerde hoofdofficier van justitie Jan Eland van het OM Limburg deze aangifte. Aan Hameleers liet Eland weten dat er nog geen begin van een verdenking was.

„De slager die zijn eigen vlees keurt”, aldus Hameleers. „Heel zorgelijk en onacceptabel. Van het OM moet iets onder de deken blijven. Wij gaan die deken optillen. De onderste steen moet boven.” Hij wil weten wie binnen het OM opdracht heeft gegeven een ambtsmisdrijf te plegen. De raadsman noemt de kwesties een zaak van David tegen Goliath. „Deze mevrouw is ontzettend veel onrecht aangedaan. Niet alleen juridisch, maar ook menselijk.”