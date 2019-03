Klokkenluider daagt arts defensie in tuchtzaak

Voormalig luchtmachtpiloot en klokkenluider Victor van Wulfen heeft zijn toenmalige onderdeelsarts voor het medisch tuchtcollege gedaagd. Van Wulfen zegt dat de vliegerarts zijn medisch dossier heeft vervalst en hem het werken onmogelijk heeft gemaakt.

De voormalig piloot zegt dat de arts aantoonbaar consulten heeft verzonnen en psychische stoornissen in zijn medisch dossier heeft opgenomen. „Als piloot komt met zo’n aantekening in je dossier een eind aan je carrière. Als militair en arts heeft hij zich volledig gediskwalificeerd. Hij heeft me voor het leven beschadigd en een verwijdering uit het artsenregister is op zijn plaats”, zegt Van Wulfen in een toelichting op de procedure.

De Inspectie Militaire Gezondheidszorg heeft na een klacht van de piloot al eens geoordeeld dat de betrokken arts onzorgvuldig is geweest. De tuchtzaak tegen hem dient later deze maand bij het regionaal medisch tuchtcollege in Eindhoven.

Van Wulfen is erkend als klokkenluider. Jaren geleden trok hij aan de bel over vliegveiligheidsincidenten op de vliegbasis Eindhoven waar hij destijds werkte als piloot op een Hercules-vrachtvliegtuig. Hij kreeg gelijk en werd in 2015 gerehabiliteerd. In 2017 besloot hij zelf te vertrekken bij Defensie en diende hij zijn ontslag in.