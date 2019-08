Klokken Friezenkerk in Rome gaan weer luiden

Nederlanders in Rome kunnen binnenkort weer genieten van het geluid van de klokken in ’hun’ kerk, de Friezenkerk. Twee bronzen klokken uit de achttiende eeuw hingen tientallen jaren stil in de klokkentoren aan de zuidkant van de kerk, maar ze worden nu gerestaureerd. De kerk wordt ook wel gezien als de Nederlandse kerk in de Italiaanse hoofdstad.

De Abe Bonnema Stichting uit Leeuwarden pakt de rekening voor de restauratie op. De Stichting Vrienden van de Friezenkerk te Rome meldt dinsdag dat een Italiaanse klokkenmaker de klokken uit 1757 en 1768 zal schoonmaken en vernieuwen. De klokken krijgen ook nieuwe smeedijzeren klepels, de ophanging wordt vernieuwd en er komt een eigentijdse elektronische installatie om de klokken automatisch aan te slaan.

De Abe Bonnema Stichting financiert projecten op het gebied van architectuur en „maakt het mogelijk om de toren weer zijn passende geluid te geven en de klokken te herstellen in hun functie om op te roepen tot de eredienst en blijde en droeve momenten te markeren”, aldus de Stichting Vrienden van de Friezenkerk. Wat de bijdrage van de Abe Bonnema Stichting is, wil een woordvoerder niet zeggen.

De rooms-katholieke kerk ligt aan de voet van de Sint-Pieter in Rome en heet officieel de Santi Michele e Magno (de heilige aartsengel Michael en de vroegchristelijk martelaar Magnus). De kerk staat er om bekend veel Nederlanders te ontvangen. Er zijn diensten in het Nederlands. De gerestaureerde klokken worden op 24 november in gebruik genomen.