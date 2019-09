Klokgelui Westertoren onder vuur

Een immigrant die sinds kort in het centrum van Amsterdam woont, wil dat de klokken van de Westertoren ’s nachts geen geluid meer maken.

Dat meldde De Telegraaf zaterdag.

De nieuwe Amsterdammer heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om het klokluiden te stoppen. De aanvraag, die in het Engels is opgesteld, wordt woensdag behandeld in de gemeenteraad van de hoofdstad.

Amsterdammers reageren in De Telegraaf verbolgen. Volgens hen betekenen de Westerkerk en de klok veel voor de bewoners van het centrum. Ze zeggen dat er door nieuwe inwoners al eerder is gevraagd om het nachtelijke luiden te stoppen. Tegen die aanvraag werd destijds met succes geprotesteerd.

Een cultuurfilosoof merkt op dat de klokken bij het kleine ongemak van een binnenstad horen en dat nieuwe bewoners zich moeten aanpassen.