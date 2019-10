Klok uur teruggezet naar wintertijd

In de Europese Unie is in de nacht van zaterdag op zondag de wintertijd ingegaan door de klok om 03.00 uur een uur terug te draaien naar 02.00 uur. Dit levert een uurtje extra slaap op. Hierdoor wordt het in de avond weer vroeg donker.

De Europese Commissie wilde eigenlijk dit jaar al van het systeem van zomer- en wintertijd af, maar dat vonden de lidstaten te snel. Het huidige systeem blijft in elk geval tot 2021 gehandhaafd. In het voorstel van de commissie mag ieder EU-land zelf kiezen voor permanente zomer- of wintertijd. Het Nederlandse kabinet weegt de voor- en nadelen nog af en wil „zoveel mogelijk” dezelfde tijd aanhouden als buurlanden.

Als de zomertijd ingaat in de lente, gaat de klok een uur vooruit en missen mensen een uur slaap. Dat kan leiden tot slaapproblemen en kan het bioritme verstoord raken.