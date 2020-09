Kloeke Kip is Liegebeest 2020

Kloeke Kip is de winnaar van de Liegebeestverkiezing 2020. Deze producent uit het Limburgse Grubbenvorst spreekt over „eerlijke kip”, „stressvrij” en „een focus op het welzijn van het dier”, maar volgens dierenorganisatie Wakker Dier is dat „klinkklare onzin”.

„Kloeke Kip wil doorgroeien naar een gigastal van één miljoen plofkippen. Dat heeft helemaal niets met dierenwelzijn te maken”, zegt een woordvoerder.

Sinds 2009 organiseert Wakker Dier de jaarlijkse Liegebeestverkiezing om „misleiding en leugenachtige uitspraken” over dierenwelzijn te onthullen. Dit jaar brachten meer dan 21.500 mensen hun stem uit.

Kloeke Kip kreeg als genomineerde 43 procent van de stemmen. De ‘Nederland draait op zuivel’-campagne van de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO werd tweede, met 28 procent.

De producent van kipproducten nam eerder deze maand al afstand van de nominatie voor de prijs. „De Kloeke Kip is open en transparant en zal eenieder die informatie vraagt laten zien hoe de integraal duurzame keten en meest duurzame stal ter wereld werkt. We geven altijd antwoord op vragen en zijn ervan overtuigd dat we écht duurzaam zijn”, was de reactie. Het bedrijf nodigt iedereen uit in de kippenstal te komen kijken.