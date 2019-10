KLM vliegt weer op hoofdstad van Ecuador

KLM vliegt met ingang van dinsdag weer naar Quito in Ecuador, zo bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving van Luchtvaartnieuws.nl De afgelopen dagen sloeg KLM de tussenstop op de dagelijkse vlucht Amsterdam-Guayaquil over vanwege de roerige situatie in Quito.

Na het akkoord dat de regering en demonstranten zondag sloten over het terugdraaien van het besluit om subsidie op brandstof te schrappen, kwam er een eind aan de onrustige situatie in Ecuador, die ongeveer twee weken heeft geduurd.

Ook vluchten van onder andere Iberia en American Airlines vertrekken weer naar de Ecuadoriaanse hoofdstad.