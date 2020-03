KLM vliegt vanuit Hongkong naar Amsterdam

KLM vliegt dinsdag om 13.35 uur (lokale tijd) van Hongkong naar Amsterdam. De luchtvaartmaatschappij heeft van de Nederlandse luchtvaartautoriteiten ontheffing gekregen van het landingsverbod dat geldt voor vluchten vanuit de Chinese stad. Dat heeft het consulaat-generaal in Hongkong bekendgemaakt.

Niet alleen Nederlanders maar ook inwoners van andere EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Schengenlanden kunnen meevliegen. „Bent u gestrand in Hongkong of Macau en is het voor u belangrijk snel terug naar Nederland te gaan? Dan is dit misschien een goede optie. Neem contact op met de KLM voor het boeken van een ticket”, schrijft het consulaat-generaal.

Sinds 13 maart zijn vliegtuigen vanuit China niet meer welkom in Nederland.