KLM-toestel wijkt uit naar Atlanta

Een passagiersvliegtuig van de KLM dat op weg was van Schiphol naar Houston kan daar door de tropische storm Harvey niet landen. Het toestel wijkt uit naar Atlanta en is daar nu naar onderweg, aldus een KLM-woordvoerster zondagavond. Met dit scenario werd vanwege de storm in de Verenigde Staten al rekening gehouden: „We geven extra brandstof mee, zodat vliegtuigen zonder al te veel problemen kunnen uitwijken naar een andere luchthaven.”

De luchthaven in Houston is maandag nog gesloten. De KLM-vlucht naar Houston die maandagochtend 10.00 uur vanaf Schiphol zou vertrekken, is geannuleerd.