KLM-toestel op Sint-Maarten voor hulp

Een KLM-toestel is zaterdag op Sint-Maarten aangekomen om te helpen bij de evacuatie van hulpbehoevenden, toeristen en andere mensen die weg willen van het eiland, dat zwaar werd getroffen door de orkaan Irma. Het toestel was eerst naar Curaçao gevlogen om hulpgoederen op te halen.

„Het is voor het eerst sinds de orkaan dat er een KLM-toestel op Sint-Maarten is geland”, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Het is de bedoeling het vliegtuig, met plek voor 268 passagiers, in te zetten voor meerdere pendelvluchten tussen Sint-Maarten en Aruba en/of Curaçao. „Maandag willen we met een behoorlijk vol toestel naar Nederland terugvliegen”, aldus de KLM-zegsman.

De vlucht is volgens KLM mede mogelijk dankzij de vrijwillige inzet van het vliegend personeel. Medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn meegevlogen om de evacuatie te begeleiden.