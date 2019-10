KLM schrapt vluchten naar hoofdstad Ecuador

KLM vliegt voor onbepaalde tijd niet meer naar de hoofdstad van Ecuador, Quito. De luchtvaartmaatschappij vliegt nog wel naar Guayaquil, de grootste stad van het land. Dat bevestigt de maatschappij na berichtgeving op Luchtvaartnieuws.nl.

De dagelijkse vlucht naar Guayaquil met als tussenstop Quito vanuit Amsterdam gaat nog steeds, maar de tussenstop vervalt. KLM is niet de enige die dit besluit heeft genomen, onder andere Air France en Delta Airlines hebben ook vluchten naar Ecuador geschrapt.

Het reisadvies van Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is: „Reis alleen naar Ecuador als het noodzakelijk is.” Dit advies is gebaseerd op de avondklok van 20.00 uur tot 05.00 uur, winkels die geplunderd worden en wegblokkades. Wellicht dat de situatie snel verandert, nu er een akkoord is tussen de regering, onder leiding van socialist Lenin Moreno, en de protesterende groeperingen.