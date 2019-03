De KLM heeft voor maandag vluchten geschrapt vanwege de harde wind die wordt verwacht. „Het gaat om 72 vluchten, heen en terug naar 36 Europese bestemmingen. Allemaal van en naar Schiphol”, zegt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. Of er in de loop van maandag meer vluchten worden geannuleerd is onduidelijk. „We monitoren zoals altijd de weersomstandigheden.”