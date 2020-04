KLM-repatriëringsvlucht uit Sydney aangekomen

Op Schiphol is maandagochtend de eerste van twee repatriëringsvluchten van KLM uit Australië aangekomen. Vlucht KL828 vertrok vanaf de internationale luchthaven in Sydney. Aan boord van het toestel, dat een tussenstop maakte in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, zaten driehonderd Nederlanders. Het was tevens de eerste vlucht van KLM vanuit Australië in bijna twintig jaar.

KLM heeft in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken een luchtbrug opgezet om tot en met 10 april bijna 2000 Nederlanders terug te halen uit Australië en Nieuw Zeeland. Dat gebeurt in totaal met zes vluchten, waarvan twee vanuit Sydney.

Vier vluchten voert KLM uit vanuit Kuala Lumpur. Daar pikt de KLM de Nederlanders op die door partner Malaysia Airlines vanuit Australië en Nieuw-Zeeland naar Maleisië zijn gevlogen.

De eerste van die vier vluchten arriveerde zondag op Schiphol, met aan boord circa honderd Nederlanders.