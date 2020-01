KLM neemt nog geen maatregelen om coronavirus

KLM neemt op dit moment geen bijzondere maatregelen voor reizigers en vliegend personeel vanwege het coronavirus. Wel raadt de luchtvaartmaatschappij aan op de hygiëne te letten en bijvoorbeeld handen te wassen voor en na het eten en contact met dieren te vermijden.

„KLM staat in nauw contact met zowel de gezondheidsautoriteiten als luchtvaartinstanties en houdt de situatie goed in de gaten”, laat het bedrijf weten.

In China zijn inmiddels negen mensen bezweken aan het coronavirus, dat ook al bij mensen in de VS, Zuid-Korea, Thailand, Taiwan en Japan is vastgesteld. Het virus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste.