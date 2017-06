KLM: lange wachttijden Schiphol blijven

Luchtvaartmaatschappij KLM vreest voor nieuwe lange wachttijden op Schiphol nu de zomervakantie nadert. Dat zegt president-directeur Pieter Elbers van KLM in gesprek met De Telegraaf. In mei haalden beelden van urenlange wachtrijen op Schiphol al het internationale nieuws.

„De ellende voor onze passagiers is helaas nog niet voorbij, want de zomer komt eraan”, zegt Elbers. „Wij houden ons hart vast. Het probleem is nog niet voldoende en vooral niet structureel opgelost....Dit is schadelijk voor de reputatie van Nederland.”

Er zijn meer oplossingen om de doorstroom op Schiphol te bevorderen, zoals het opofferen van winkelruimte voor bredere doorgangen. „Daar zou ik een voorstander van zijn. Schiphol zal in moeten zien dat het een luchthaven is, in plaats van een winkelcentrum met landingsbanen”, zegt de KLM-baas.